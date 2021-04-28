Украина обзавелась национальным электрокаром

Инженеры ВНУ им. В. Даля и студенты Северодонецкого политехнического профессионального колледжа разработали проект национального электромобиля. Автомобиль существует не только на бумаге – уже построен ходовой макет

Впрочем, пока он похож на некую гаражную поделку – оптики нет, салон выполнен в виде некоего временного решения – какая-либо отделка отсутствует, а большинство элементов вроде приборной панели, переключателей позаимствованы у других автомобилей вроде Volkswagen и Lada.

Но автомобиль способен самостоятельно передвигаться, что безусловно радует. К сожалению, нет никакой информации о том, какой именно мотор здесь установлен. Данных по батареям тоже нет, но заявляется, что запас хода макета составляет 100 километров, а серийный автомобиль станет куда дальнобойнее – 500-600 километров на одном заряде. Интересно, что на машину будут устанавливаться солнечные батареи, которые будут восполнять энергию.