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20 сен 2023

Умер один из создателей «копейки» Дмитрий Авдесняк

Умер один из создателей «копейки» Дмитрий Авдесняк
Автор фото: Правительство Самарской области

В возрасте 85 лет скончался Дмитрий Авдесняк, один из создателей ВАЗ-2101, который также известен под названием «копейка»

Данный автомобиль оставил невероятный след в истории советской и российской автомобильной индустрии. Этот символ массовой мобильности, созданный на основе лицензии итальянского Fiat 124, стал неотъемлемой частью дорожного пейзажа СССР и России на протяжении десятилетий.

Дмитрий Авдесняк летом 1966 года стал частью команды, которой довелось разобрать итальянский автомобиль и впоследствии создать серийный прототип советской классики. Первую партию ВАЗ-2101 в народе также именовали «копейкой», «единичкой» и «однеркой». Уже самое распространенное название «Жигули» пришло с выпуском модернизированных моделей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. До выхода на пенсию в 2000 году Дмитрий Авдесняк работал в «АвтоВАЗ» на должности заместителя главного инженера по подготовке производства.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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