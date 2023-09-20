Умер один из создателей «копейки» Дмитрий Авдесняк

В возрасте 85 лет скончался Дмитрий Авдесняк, один из создателей ВАЗ-2101, который также известен под названием «копейка»

Данный автомобиль оставил невероятный след в истории советской и российской автомобильной индустрии. Этот символ массовой мобильности, созданный на основе лицензии итальянского Fiat 124, стал неотъемлемой частью дорожного пейзажа СССР и России на протяжении десятилетий.

Дмитрий Авдесняк летом 1966 года стал частью команды, которой довелось разобрать итальянский автомобиль и впоследствии создать серийный прототип советской классики. Первую партию ВАЗ-2101 в народе также именовали «копейкой», «единичкой» и «однеркой». Уже самое распространенное название «Жигули» пришло с выпуском модернизированных моделей ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. До выхода на пенсию в 2000 году Дмитрий Авдесняк работал в «АвтоВАЗ» на должности заместителя главного инженера по подготовке производства.