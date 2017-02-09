После того, как закон вступит в силу, юридические лица и организации, ответственные за ремонт дорожного полотна, будут выплачивать штрафы в тех случаях, когда допущенные нарушения привели к дорожно-транспортным происшествиям, повлекшим за собой вред для участников дорожного движения. Проект закона, который вчера, 8 февраля, был принят во втором чтении депутатами Госдумы, разработан сотрудниками Министерства внутренних дел по предписанию Правительства РФ. Он предполагает внесение право в Статью 12.34 Кодекса административных правонарушений (КоАП). Данная статья устанавливает санкции для должностных и юридических лиц за «несоблюдение требований безопасности движения при ремонте или реконструкции дорог».

Напомним, что сейчас при выявлении нарушений при строительстве и ремонте дороги с должностных лиц, ответственных за этот ремонт, взимается штраф в размере до 3 тясяч рублей. Но представители МВД, комментируя новый законопроект, пояснили, что нынешние меры воздействия не дают эффекта. После вступления закона в силу эта сумма увеличится до 30 тысяч рублей, а размер штрафа для организаций будет варьироваться в диапазоне от двухсот до трехсот тысяч рублей. Но основное изменение, продвигаемое МВД, состоит не в увеличении размера штрафа. В соответствии с поправками, на дорожников возлагается и ответственность за ДТП, произошедшие по причине плохих дорог. Так, в случае, если допущенные нарушения стали причиной аварии, нанесшей вред здоровью потерпевшего, сумма штрафа для должностных лиц увеличивается до ста тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Кроме того, новый закон предполагает внесение изменений в статью 19.5 КоАП, описывающую наказание за «невыполнение в срок законного предписания» должностного лица или государственного органа. Для случаев, когда дорожники отказываются выполнять законные предписания Госавтоинспекции, их тоже ждут санкции. Теперь за невыполнение указания дорожников ждет штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей, за повторное неисполнение предписания – от 70 000 до 100 000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет.

Отметим, что неудовлетворительные дорожные условия остаются одной из распространенных причин ДТП. Так, за период с января по ноябрь минувшего года в России было зарегистрировано больше 63 тысяч происшествий, произошедших «из-за плохих дорог». Для сравнения, в 2015 году их было зарегистрировано 63 тысячи, в 2014 году - 59,9 тысячи. По официальной статистике ГИБДД, в 2015 году 34% ДТП с пострадавшими имели в качестве сопутствующего фактора «неудовлетворительные условия обустройства и содержания улично-дорожной сети».

Дорожники уже выступили против введения поправок. Так, представители Ассоциации территориальных органов управления автодорогами (РАДОР), обратились в Государственную думу с письмом, в котором указали, что финансированием из бюджета покрывается лишь 23% всех нужд дорожных служб. Кроме того, дорожники напомнили о норме КоАП, согласно которой чиновник освобождается от ответственности за невыполнение законного предписания в ситуации, если средства на его выполнения были запрошены, но не получены. В поправках, касающихся ответственности за качество дорожного ремонта, нужно тоже прописать подобные ограничения, пояснили представители РАДОР, отметив, что региональные дорожные организации часто не получаются от государства средств на выполнение своих обязательств. Но зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что возражения РАДОР противоречат самой концепции законопроекта: проблемы с финансированием не должны снимать ответственность с дорожников за вред здоровью, причиненный автомобилистам по их вине.