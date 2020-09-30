В Адыгее разработали и собрали электромобиль

В Адыгее представили электромобиль местной сборки, он называется Ардерия ТС2

Двухместный электромобиль с дизайном под старый Смарт. Электромобиль собран из комплектующих разных производителей, в его основе — батарея, которая составляет около 40% от стоимости самой машины. Модель не нуждается в специальных заправочных станциях, поскольку может подзаряжаться от обычной 220-вольтовой розетки, пишет ТАСС. Утверждается, что машина уже прошла испытания в НАМИ, ей выдали электронный ПТС и другие необходимые документы. Электромобиль уже оформили в ГАИ, поэтому его спокойно можно использовать на дорогах общего пользования.

После экспериментального образца на заводе в Энеме энтузиасты Адыгеи планируют на собственные средства под заказ выпустить еще около десятка автомобилей. Происхождение комплектующих не раскрывается, вероятнее всего, большая их часть импортирована из Китая.