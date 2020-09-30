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30 сен 2020

В Адыгее разработали и собрали электромобиль

В Адыгее разработали и собрали электромобиль

В Адыгее представили электромобиль местной сборки, он называется Ардерия ТС2

Двухместный электромобиль с дизайном под старый Смарт. Электромобиль собран из комплектующих разных производителей, в его основе — батарея, которая составляет около 40% от стоимости самой машины. Модель не нуждается в специальных заправочных станциях, поскольку может подзаряжаться от обычной 220-вольтовой розетки, пишет ТАСС. Утверждается, что машина уже прошла испытания в НАМИ, ей выдали электронный ПТС и другие необходимые документы. Электромобиль уже оформили в ГАИ, поэтому его спокойно можно использовать на дорогах общего пользования.

После экспериментального образца на заводе в Энеме энтузиасты Адыгеи планируют на собственные средства под заказ выпустить еще около десятка автомобилей. Происхождение комплектующих не раскрывается, вероятнее всего, большая их часть импортирована из Китая.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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