В Австралии появится специальная магистраль для электрокаров

Власти Западной Австралии собираются инвестировать более пятнадцати миллионов долларов в создание специализированной магистрали для электромобилей.

Вся специализация будет заключаться в наличии развитой инфраструктуры. Во-первых, на протяжении всей трассы будет установлено девяносто зарядных станций на территории 45 различных локаций. Заметим, что их расположение проектировалось с умом – расстояние между станциями не будет превышать сотни с небольшим километров. Это хорошая новость для владельцев электромобилей со скромными батареями.

Среди этих станций будет иметься и некоторый процент скоростных зарядок, которые смогут восполнять запас аккумуляторов за пятнадцать минут. Такие станции будут находиться в туристических местах.