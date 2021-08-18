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18 авг 2021

В Австралии появится специальная магистраль для электрокаров

В Австралии появится специальная магистраль для электрокаров

Власти Западной Австралии собираются инвестировать более пятнадцати миллионов долларов в создание специализированной магистрали для электромобилей.

Вся специализация будет заключаться в наличии развитой инфраструктуры.  Во-первых, на протяжении всей трассы будет установлено девяносто зарядных станций на территории 45 различных локаций. Заметим, что их расположение проектировалось с умом – расстояние между станциями не будет превышать сотни с небольшим километров. Это хорошая новость для владельцев электромобилей со скромными батареями.

Среди этих станций будет иметься и некоторый процент скоростных зарядок, которые смогут восполнять запас аккумуляторов за пятнадцать минут.  Такие станции будут находиться в туристических местах.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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