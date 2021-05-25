Автомобильный портал Motorpage
25 май 2021

В Австрии изобрели революционные аккумуляторы

В Австрии изобрели революционные аккумуляторы

Австралийская компания Graphene Manufacturing Group (GMG) заявила о создании батарей на основе алюминия и графена.

Преимуществ у подобного типа батарей действительно много. Во-первых,  они обладают более высокой скоростью заряжания. Кроме того, они очень емкие. Если говорить языком цифр, то показатели скорости заряжания ровно на 60 процентов выше по сравнению с обычными литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторами.

Что касается даты выпуска, то серийные батареи увидят свет уже в 2024 году. Какие автомобили получат новые батареи – неизвестно, однако, у производителя есть планы по обеспечению массовости подобного решения.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

SEAT представил свой первый электромобиль

25 мая 2021

Ioniq раскрыл характеристики новых моделей

25 мая 2021

Представлен самый мощный DeLorean

25 мая 2021

Трассу М-11 ускорят

25 мая 2021

В Россию приехал новый Mercedes CLS

25 мая 2021

Sony тестирует автомобиль которого нет

25 мая 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A4 - audi a4 (2020) интеллигент с бицепсами качка Тест драйв
24 мая 2021

Audi A4
"Интеллигент с бицепсами качка"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace (2018) под клетчатым флагом
Тест драйв
21 мая 2021

Jaguar E-Pace
"Под клетчатым флагом"
Toyota Fortuner - toyota fortuner (2021) как кузнечных дел мастер
Тест драйв
19 мая 2021

Toyota Fortuner
"Toyota Fortuner как кузнечных дел мастер"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 3 0 7