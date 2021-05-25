В Австрии изобрели революционные аккумуляторы

Австралийская компания Graphene Manufacturing Group (GMG) заявила о создании батарей на основе алюминия и графена.

Преимуществ у подобного типа батарей действительно много. Во-первых, они обладают более высокой скоростью заряжания. Кроме того, они очень емкие. Если говорить языком цифр, то показатели скорости заряжания ровно на 60 процентов выше по сравнению с обычными литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторами.

Что касается даты выпуска, то серийные батареи увидят свет уже в 2024 году. Какие автомобили получат новые батареи – неизвестно, однако, у производителя есть планы по обеспечению массовости подобного решения.