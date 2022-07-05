В Bentley представили особую версию Bentayga, посвященную скачкам

Компания Bentley представила спецверсию Bentayga V8, посвященную конкуру. Серию из десяти машин адресовали клиентам из Бельгии.

Чем выделяются новинки. Во-первых, все кроссоверы Bentayga Equestrian Collection будут оснащены 550-сильной «битурбовосьмеркой» 4.0 и окрашены в коричневый колер Spectre. Внешние элементы декора машин выбраны специалистами Mulliner, в их числе — 22-дюймовые колеса с десятью спицами и обвес из углепластика.

Отделка салона выполнена из кожи особого темно-коричневого оттенка под названием «опаленный дуб». Все швы выполнены мандариновыми нитями. На спинках кресел с традиционным для Bentley ромбовидным узором вышиты логотипы международного турнира по конкуру Stephex Master.