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9 июл 2021

В Британии показали уникальный ретро-спорткар

В Британии показали уникальный ретро-спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Знаете, сегодня на одного автопроизводителя в мире стало больше. Конечно, на арену вышел не какой-то крупный игрок, а небольшая частная компания, но все равно – больше разнообразия – это хорошо!

Есть такой человек по имени Робин Уэллс. Он богат, занимается страхованием на Ближнем Востоке и ведет жизнь уважаемого бизнесмена.  Однажды он захотел купить себе автомобиль, но не простой, а какой-нибудь интересный спорткар.  Только возникла одна загвоздка – ничего его душе не подошло. Да, во всем автомобильном мире не нашлось  ни одного автомобиля, который зацепил бы нашего бизнесмена.

Думаете, он отчаялся? Как бы не так! Он решил сам стать автопроизводителем – основал компанию и построил- таки собственный автомобиль.  Итак, Wells Vertige – компактный четырехметровый спорткар с 208-сильным турбо-мотором от Ford и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Учитывая, что кузов спорткара целиком выполнен из композитов, то автомобиль получился сравнительно легким – всего 850 килограмм. Небольшой вес и сравнительно мощный движок обеспечивают машине хорошую динамику -  5 секунд разгона до сотни и 225 – максимальная скорость.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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