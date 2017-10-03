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3 окт 2017

В центре Москвы появится 11 выделенных полос

В центре Москвы появится 11 выделенных полос
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

Власти Москвы продолжают выжимать автомобилистов из центра города, в том числе организуя все новые выделенные полосы.  Так как полосы с большой протяженностью уже не сделаешь, власти столицы решили сделать много но коротких.

Так в центре города появится 11 выделенных полос для общественного транспорта, причем протяженность каждой не будет превышать километр: общая длина выделенок составит 10,7 километра. По ним пройдет 46 маршрутов наземного общественного транспорта.

«На мой взгляд, выделенные полосы должны появляться и на участках небольшой протяженности — там, где приоритет общественного транспорта важнее всего», — считает заведующий кафедрой «Автомобильные перевозки» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) профессор Норайр Блудян.

Новые полосы появятся на следующих улицах:

  • на Баррикадной улице, улице Красная Пресня, Конюшковской улице;
  • на Боровицкой площади, улице Волхонка;
  • на Большом Москворецком мосту;
  • на Николоямской улице;
  • на Старой площади, Славянской площади, в Лубянском проезде, на Лубянской площади;
  • на площади Тверская Застава;
  • на проспекте Мира (от Садового кольца до Крестовского путепровода);
  • на улице Пречистенке, площади Пречистенские Ворота, в Соймоновском проезде;
  • на улица Сретенке, улице Большая Лубянка;
  • на улице Солянке, Верхней Радищевской и Нижней Радищевской улицах;
  • на участках Садового кольца и прилегающих перекрестках (улица Коровий Вал, Житная улица, улица Крымский Вал, Валовая улица, Серпуховская площадь, Большая Серпуховская улица, улица Зацепский Вал, улица Земляной Вал, Самотёчная площадь, Цветной бульвар).

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства Москвы

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