Власти Москвы продолжают выжимать автомобилистов из центра города, в том числе организуя все новые выделенные полосы. Так как полосы с большой протяженностью уже не сделаешь, власти столицы решили сделать много но коротких.
Так в центре города появится 11 выделенных полос для общественного транспорта, причем протяженность каждой не будет превышать километр: общая длина выделенок составит 10,7 километра. По ним пройдет 46 маршрутов наземного общественного транспорта.
«На мой взгляд, выделенные полосы должны появляться и на участках небольшой протяженности — там, где приоритет общественного транспорта важнее всего», — считает заведующий кафедрой «Автомобильные перевозки» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) профессор Норайр Блудян.
Новые полосы появятся на следующих улицах:
- на Баррикадной улице, улице Красная Пресня, Конюшковской улице;
- на Боровицкой площади, улице Волхонка;
- на Большом Москворецком мосту;
- на Николоямской улице;
- на Старой площади, Славянской площади, в Лубянском проезде, на Лубянской площади;
- на площади Тверская Застава;
- на проспекте Мира (от Садового кольца до Крестовского путепровода);
- на улице Пречистенке, площади Пречистенские Ворота, в Соймоновском проезде;
- на улица Сретенке, улице Большая Лубянка;
- на улице Солянке, Верхней Радищевской и Нижней Радищевской улицах;
- на участках Садового кольца и прилегающих перекрестках (улица Коровий Вал, Житная улица, улица Крымский Вал, Валовая улица, Серпуховская площадь, Большая Серпуховская улица, улица Зацепский Вал, улица Земляной Вал, Самотёчная площадь, Цветной бульвар).