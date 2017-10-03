Власти Москвы продолжают выжимать автомобилистов из центра города, в том числе организуя все новые выделенные полосы. Так как полосы с большой протяженностью уже не сделаешь, власти столицы решили сделать много но коротких.

Так в центре города появится 11 выделенных полос для общественного транспорта, причем протяженность каждой не будет превышать километр: общая длина выделенок составит 10,7 километра. По ним пройдет 46 маршрутов наземного общественного транспорта.

«На мой взгляд, выделенные полосы должны появляться и на участках небольшой протяженности — там, где приоритет общественного транспорта важнее всего», — считает заведующий кафедрой «Автомобильные перевозки» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) профессор Норайр Блудян.

Новые полосы появятся на следующих улицах: