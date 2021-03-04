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4 мар 2021

В Chery рассекретили характеристики российского Tiggo 8 Pro

В Chery рассекретили характеристики российского Tiggo 8 Pro
Автор фото: фирма-производитель

Новый кроссовер приедет к нам с двумя вариантами силовых установок, и двумя же типами трансмиссий. Продажи стартуют  уже в этом месяце.

Итак, первый двигатель - бензиновый турбо-мотор 1.6 с отдачей в 186 лошадиных сил.  Такая силовая установка позволяет автомобилю разгоняться до сотни менее чем за девять секунд. В качестве трансмиссии здесь используется робот с двумя сцеплениями (7-ступенчатый).  Второй мотор тоже работает на бензине, однако, уже является атмосферным. Объем - два литра, а мощность -  170 лошадиных сил. В паре с ним работает вариатор, так что, кроссовер с такой силовой установкой будет несколько слабее своего турбо-братца.  Как заявляет производитель, разгон до сотни здесь занимает уже 10 секунд.

Что касается оснащения, то машина будет упакована прилично.  Цифровая приборная панель, система кругового обзора, панорамная крыша - это лишь малый набор тех опций, которыми будет нафарширована машина.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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