В Chery рассекретили характеристики российского Tiggo 8 Pro

Новый кроссовер приедет к нам с двумя вариантами силовых установок, и двумя же типами трансмиссий. Продажи стартуют уже в этом месяце.

Итак, первый двигатель - бензиновый турбо-мотор 1.6 с отдачей в 186 лошадиных сил. Такая силовая установка позволяет автомобилю разгоняться до сотни менее чем за девять секунд. В качестве трансмиссии здесь используется робот с двумя сцеплениями (7-ступенчатый). Второй мотор тоже работает на бензине, однако, уже является атмосферным. Объем - два литра, а мощность - 170 лошадиных сил. В паре с ним работает вариатор, так что, кроссовер с такой силовой установкой будет несколько слабее своего турбо-братца. Как заявляет производитель, разгон до сотни здесь занимает уже 10 секунд.

Что касается оснащения, то машина будет упакована прилично. Цифровая приборная панель, система кругового обзора, панорамная крыша - это лишь малый набор тех опций, которыми будет нафарширована машина.