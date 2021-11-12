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12 ноя 2021

В Citroen представили автомобиль для президента Франции

В Citroen представили автомобиль для президента Франции
Автор фото: фирма-производитель

В служебный автопарк президента Франции Эммануэля Макрона поступил новый DS7 Crossback Elysee.

Чем отличается президентский автомобиль от обычного кроссовера?  Во-первых,  удлиненной колесной базой (разница в двадцать сантиметров). Во-вторых, автомобиль бронирован.  К сожалению, автопроизводитель не приводит уровень защиты, отмечая лишь наличие пуленепробиваемых стекол.  Также в решетку радиатора встроены проблесковые маячки.

В салоне тоже изменений хватает – задний диван заменен на два отдельных кресла, которые разделяет широкий центральный тоннель с пультом управления, креплением для бумаг, беспроводной зарядкой для смартфона и несколькими USB-разъемами. По технике – обычный DS7 Crossback с 300-сильной гибридной силовой установкой.

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