В Citroen представили автомобиль для президента Франции

В служебный автопарк президента Франции Эммануэля Макрона поступил новый DS7 Crossback Elysee.

Чем отличается президентский автомобиль от обычного кроссовера? Во-первых, удлиненной колесной базой (разница в двадцать сантиметров). Во-вторых, автомобиль бронирован. К сожалению, автопроизводитель не приводит уровень защиты, отмечая лишь наличие пуленепробиваемых стекол. Также в решетку радиатора встроены проблесковые маячки.

В салоне тоже изменений хватает – задний диван заменен на два отдельных кресла, которые разделяет широкий центральный тоннель с пультом управления, креплением для бумаг, беспроводной зарядкой для смартфона и несколькими USB-разъемами. По технике – обычный DS7 Crossback с 300-сильной гибридной силовой установкой.