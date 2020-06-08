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8 июн 2020

В ЦОДД рекомендовали водителям подготовить авто к летнему сезону

В ЦОДД рекомендовали водителям подготовить авто к летнему сезону

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте рекомендовал автолюбителям подготовить личные автомобили к летнему сезону

Так, в ЦОДД рекомендуют проверить шины и тормоза, заменить масло в двигателе, поменять воздушный фильтр, проверить радиатор и уровень всех технических жидкостей. Кроме того, из-за приближающейся жары водителю также следует обратить внимание на работу кондиционера. В ЦОДД отметили, что эти советы помогут избежать проблем с машиной и аварий по техническим причинам.

Напомним, что в Москве по-прежнему действует пропускной режим, продленный до 14 июня. При этом дороги остаются загруженными — люди активно пользуются личными автомобилями, что отмечают и в самом ЦОДД: "У нас первые летние 7 баллов. Загруженность дорог с учетом погоды почти на том же уровне, что и до самоизоляции. Наши рекомендации тоже прежние: выезжайте в сторону области после окончания часа пик и будьте осторожны".

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За рулем

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