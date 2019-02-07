Автомобильный портал Motorpage
7 фев 2019

В Continental изобрели антенну

В Continental изобрели антенну

Точнее сказать совершенный информационный модуль, который с легкостью сможет передавать и принимать  очень большие потоки информации сразу по нескольким каналам

Новый модуль способен одновременно работать с удаленным доступом к автомобилю, навигационной системой, принимать радиосигнал, раздавать Wi-Fi, обмениваться гигабайтами информации с другими автомобилями и инфраструктурой. Безусловно, главным преимуществом интеллектуального антенного модуля является интеграция в автомобиль технологий, подобных 5G Hybrid V2X. То есть модуль поддерживает связь через мобильную сеть.

К слову, надо отметить, что  новый модуль  разрабатывается совместно с компанией  Kathrein Automotive- известным производителем автомобильных антенн и электронных систем.  Так получилось, что Continental  в скором времени поглотит эту компанию, так что нас ждет еще много интересных разработок. Кстати в Continental тоже не лыком шиты, например, в октябре была анонсирована самообучающаяся система помощи водителям, которая может анализировать стили вождения и выступать дорожным ассистентом в опасных ситуациях.

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За Рулем , avtonovosty.pro

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