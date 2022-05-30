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30 май 2022

В День России парковки Москвы станут бесплатными

В День России парковки Москвы станут бесплатными

Столичные власти готовят приятный презент горожанам – в честь праздника 12 и 13 июня практически все городские стоянки станут бесплатными

«На День России, 12 и 13 июня, парковки в Москве будут бесплатными. Обычно по праздникам в городе меньше машин, на парковках достаточно места, поэтому мы отменяем оплату в эти дни. Просим водителей парковаться без нарушений, чтобы не создавать опасные ситуации и не мешать проезду транспорта и пешеходам» - сообщил глава транспортного департамента, Максим Ликсутов.

Важное замечание – парковка, даже на центральных улицах с повышенным тарифом, где приходится выкладывать из своего кармана по 380 рублей за час стоянки, станет абсолютно бесплатной. Разумеется, есть и исключения – плоскостные парковки под шлагбаумом, как и перехватывающие стоянки возле станций метро работают в обычном режиме и с обычным тарифом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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