Хоть в чем-то да обогнала Россия Европу: у нас продавать новые автомобили без системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС нельзя с начала прошлого года, а на европейском рынке подобные требования вступили в силу только в апреле.

Теперь все новые продаваемые на европейском рынке автомобили должны быть оснащены системой экстренного реагирования eCall 112. Она аналогична по своему функционалу российской, но работает с группировкой спутников «Галилео», которая неподконтрольна ни одной из европейских стран.

Как и ЭРА-ГЛОНАСС система работает в двух режимах: автоматическом, когда при аварии данные о местонахождении транспортного средства, ускорения при ударе и другая информация передаются по каналам GSM в диспетчерский пункт, который связывается с автомобилем и если нет ответа, высылает спасательные службы. Есть и ручной режим, когда пассажиры автомобиля могут нажав кнопку сами связаться с диспетчерским пунктом и запросить помощь.

Систему eCall 112 постепенно внедряли в нескольких государствах. В Германии ей были оборудованы грузовые автомобили, с прошлой осени она стала обязательной в Швейцарии, а с 1 апреля ее наличие необходимо во всех новых продаваемых автомобилей на всей территории ЕС.

Ранее представители НПО «ГЛОНАСС» говорили о том, что несмотря на то, что ЭРА-ГЛОНАСС и eCall 112 имеют совместимые протоколы и стандарты, что обеспечит взаимное покрытие систем экстренного реагирования. Однако в Россию автомобили можно ввозить оборудованными исключительно системой ЭРА-ГЛОНАСС, причем она должна быть сертифицирована на территории нашей страны, то есть о взаимозаменяемости речи не идет.

