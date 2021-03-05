Автомобильный портал Motorpage
5 мар 2021

В Феврале российский авторынок замер

В Феврале российский авторынок замер

И это неплохо, так как предшествующее падение уже породило мысли о невозможности восстановления.

В феврале 2021 года в России продали 120 081 новый автомобиль. По сравнению с прошлым годом, как сообщает Ассоциация европейского бизнеса, был даже зафиксирован рост! Правда, он очень мал и даже не дотянул до одного процента – 0.8. Если говорить простыми числами, то в этом году было продано на тысячу автомобилей больше, чем в феврале прошлого.  Впрочем, даже такие показатели хороши в наше непростое время, учитывая, что в январе было зафиксировано падение на уровне четырех процентов.

«После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с еще одним месяцем восстановления. В целом рынок остается на уровне прошлого года.» Цитирует портал Drom председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, Томаса Штэрцеля.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Nismo рассказали как реставрирую классические Skyline

04 марта 2021

Volkswagen анонсировал новый кроссовер для России

04 марта 2021

Проект "Русский Прадо" заморожен

04 марта 2021
Kia Soul

Салон автомобиля может убивать

04 марта 2021

Президент России призвал бороться с пьяными водителями

04 марта 2021

Назван самый опасный автомобиль в мире

04 марта 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) интеллектуально полный Тест драйв
04 марта 2021

Geely Tugella
"Интеллектуально полный"
Skoda Octavia - skoda octavia (2020) на свидании вслепую
Тест драйв
01 марта 2021

Skoda Octavia
"На свидании вслепую Skoda Octavia легко «разведет» любого жениха"
Lexus RX - lexus rx (2020) оправдание существования
Тест драйв
26 февраля 2021

Lexus RX
"Оправдание существования"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 8 1 2