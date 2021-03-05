В Феврале российский авторынок замер

И это неплохо, так как предшествующее падение уже породило мысли о невозможности восстановления.

В феврале 2021 года в России продали 120 081 новый автомобиль. По сравнению с прошлым годом, как сообщает Ассоциация европейского бизнеса, был даже зафиксирован рост! Правда, он очень мал и даже не дотянул до одного процента – 0.8. Если говорить простыми числами, то в этом году было продано на тысячу автомобилей больше, чем в феврале прошлого. Впрочем, даже такие показатели хороши в наше непростое время, учитывая, что в январе было зафиксировано падение на уровне четырех процентов.

«После небольшого снижения в первом месяце этого года февральские продажи новых автомобилей, составившие 120 081 единицу, снова демонстрируют небольшой рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с еще одним месяцем восстановления. В целом рынок остается на уровне прошлого года.» Цитирует портал Drom председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, Томаса Штэрцеля.