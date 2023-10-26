В финале конкурса «Rosneft Magnum. Кубок профессионалов» сразятся автомеханики и журналисты

Финал турнира по замене моторного масла «Rosneft Magnum. Кубок профессионалов» состоится 31 октября 2023 года в Москве. За главный приз будут бороться участники команды профессиональных автомехаников и журналистов ведущих российских СМИ.

Конкурс организован «РН – Смазочные материалы» - оператором бизнеса смазочных материалов НК «Роснефть» и автомобильным изданием «Автопанорама». Турнир призван повысить престиж профессии автомеханика, уровень технического обслуживания автомобилей и использования на СТО качественных комплектующих и смазочных материалов.

Претенденты уже прошли отборочный этап, в котором сразились 150 участников. Автомеханики, автожурналисты и блогеры соревновались в мастерстве замены масла в автомобильном двигателе.

По условиям турнира победа присуждается участнику, который быстрее и качественнее всех произведет замену моторного масла. За соблюдением регламента следит судейская коллегия, в составе которой – представитель команды LADA Sport Rosneft Raid, главные редактора и авторитетные журналисты «Авторадио», «Автопанорамы» и «Радио Автодор».

После определения призеров в группах состоится суперфинал, в котором сразятся по одному представителю от профессионалов и от журналистов.

Победитель будет награжден кубком и призом, призеры – призами.

Ознакомиться с детальными условиями проведения конкурса можно на сайте журнала «Автопанорама» (https://contest.autopanorama.ru/).