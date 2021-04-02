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2 апр 2021

В Geely представили Xingyue L

В Geely представили Xingyue L
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Geely представил свой флагманский кроссовер, который построен на платформе Volvo.

Да, Xingyue L построен на платформе CMA. На ней базируются такие машины как, например, компактный кроссовер Volvo XC40. Правда, по габаритам китаец близок к флагманской модели XC90. Длина Xingyue L составляет 4770 мм, тогда как у XC90 этот параметр достигает 4810 миллиметров. Что касается гаммы силовых установок, то базовым агрегатом выступает  двухлитровый турбо-мотор, который выдает 218 лошадиных сил.

Старшим же двигателем станет  аналогичный по объему мотор, однако, он будет развивать больше мощности – 238 лошадиных сил. Интересно, что с младшим мотором в паре будет работать 7-ступенчатый робот, тогда как старший движок будет сочетаться с автоматом.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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