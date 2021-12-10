В ГИБДД назвали нарушение, которое чаще всего приводит к ДТП

За 11 месяцев нынешнего года на территории столицы зарегистрировано 7732 аварии, в результате которых погибли 323 человека и ранены 8767 человек. Что стало причиной этих происшествий.

Если вы думаете, что люди разбиваются по причине превышения скорости, то спешим разочаровать – это нарушение находится лишь на второй позиции этого негативного списка. Лидером стало несоблюдение очередности проезда – из-за этой водительской ошибки произошло сорок процентов от общего числа аварий.

Самое интересное, что два последних месяца отметились ростом аварий - в полтора раза. Выросло и число погибших. Что касается самого аварийного места столицы, то им стал МКАД. Согласно октябрьским заявлениям, аварийными местами стали Кутузовский проспект и Калужское шоссе.