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10 дек 2021

В ГИБДД назвали нарушение, которое чаще всего приводит к ДТП

В ГИБДД назвали нарушение, которое чаще всего приводит к ДТП

За 11 месяцев нынешнего года на территории столицы зарегистрировано 7732 аварии, в результате которых погибли 323 человека и ранены 8767 человек. Что стало причиной этих происшествий.

Если вы думаете, что люди разбиваются по причине превышения скорости, то спешим разочаровать – это нарушение находится лишь на второй позиции этого негативного списка.  Лидером стало несоблюдение очередности проезда – из-за этой водительской ошибки произошло сорок процентов от общего числа аварий.

Самое интересное, что два последних месяца отметились ростом аварий - в полтора раза. Выросло и число погибших. Что касается самого аварийного места столицы, то им стал МКАД. Согласно октябрьским заявлениям, аварийными местами стали Кутузовский проспект и Калужское шоссе.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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