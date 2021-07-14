В ГИБДД назвали три главных правила для водителей электрических самокатов.

Автоинспекция опубликовала у себя на сайте перечень основных правил использования так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ). Из-за высокой аварийности данные транспортные средства требуют повышенного внимания.

Итак, правило первое - на дороги общего пользования выезжать не стоит - ваша стезя: тротуары и велосипедные дорожки. Правило второе - При переходе дороги пользователю СИМ необходимо спешиться и перейти проезжую часть, подчиняясь правилам для пешеходов.

Правило третье - используйте защиту. Шлемы - обязательно. Налокотники и наколенники - по желанию. Подобные транспортные средства и так развивают 20 километров в час, минимум, а некоторым доступна и величина в 50 километров в час. Так что скорость велика, и защитные средства - гарантия жизни.