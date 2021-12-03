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3 дек 2021

В ГИБДД объявили о начале операции «Нетрезвый водитель»

В ГИБДД объявили о начале операции «Нетрезвый водитель»

В Москве в ночь с 4 на 5 декабря сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, направленные на выявления автомобилистов в нетрезвом состоянии.

«Просим не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения. Своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — цитирует официальное сообщение столичной ГИБДД портал Auto.ru.

Сами же проверки пройдут как на городских улицах, так и на магистралях. Есть информация, что рейды против нетрезвых водителей пройдут и в Подмосковье, однако точные даты нам неизвестны. Отметим, что за первые дни декабря инспекторами было пресечено более шестидесяти нарушений с нетрезвыми водителями.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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