В ГИБДД опровергли новости о штрафах за багажники на крышах

В Госавтоинспекции сообщили, что новости о штрафах за установку нештатного оборудования, в частности фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников не соответствуют действительности

В ГИБДД опровергли распространенную в СМИ информацию о якобы принятых поправках в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», предполагающих введение новых административных штрафов. Речь идет об ответственности за установку нештатного оборудования, в частности фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей. Их авторы утверждали, что теперь любые изменения в их конструкцию должны утверждаться в Госавтоинспекции с прохождением обязательной сертификации в специализированных лабораториях.

«Госавтоинспекция сообщает, что изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности. Так, последние поправки в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» были внесены в 2018 году, при этом процедуры внесения изменений в конструкцию транспортного средства они не касались. Согласно действующим положениям Технического регламента в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется» - цитирует портал Autonews представителей ГИБДД.