В ГИБДД поддерживают увеличение порога скорости на магистралях

Сегодня разрешенная скорость на трассах колеблется от 110 до 130 километров в час - в зависимости от типа дороги и ее качества. Впрочем, совсем скоро лимиты могут повыситься, благо об этом говорят в самом ГИБДД!

"Сейчас по качеству и обустройству отдельных элементов улично-дорожной сети мы видим, что на ряде дорог можно поднимать скорость и до 150 км/ч. Таким образом, увеличивается пропускная способность дорог, а у водителей уходит агрессия. Так, если он на одном участке дороги может ехать 130 км/ч, а вынужден ехать с ограничением 90 км/ч, водитель постарается эту скорость нагнать на участках без камер. Поэтому лучше сразу договориться с водителем. Это даже более безопасно" - заявил глава ГИБДД, Михаил Черников, в интервью СМИ.

Разумеется, повышение порога произойдет не везде - в первую очередь нововведения будут внедрять на платных магистралях, вроде M11 или нескольких участков знаменитой М4-"Дон".