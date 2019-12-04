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4 дек 2019

В ГИБДД пояснили, зачем исключать «площадку» из водительского экзамена

В ГИБДД пояснили, зачем исключать «площадку» из водительского экзамена

Как оказалось, этот элемент практически потерял актуальность, да и у сотрудников ГИБДД оказалось не так много времени.

Контроль за сдачей экзаменов на водительские права на закрытых площадках занимает очень много служебного времени у сотрудников ГИБДД. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы Гоставтоинспекции Олег Понарьин. По его словам, также этот этап полностью дублирует экзамен, который проводится в школе.

«Мы считаем, что задача ГИБДД в данном случае оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях. «Площадка» занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным», — заявил Понарьин.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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