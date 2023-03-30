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30 мар 2023

В ГИБДД рассказали о способах уберечься от нежелательных машин

В ГИБДД рассказали о способах уберечься от нежелательных машин

Покупка автомобиля – дело сложное и хлопотное, в особенности, если дело касается вторичного рынка. Хорошие автомобили встречаются, но их нужно усиленно и старательно искать. К сожалению, очень часто попадаются машины, владение которыми оборачивается проблемами. ГИБДД рассказала о целой схеме предотвращения владения таким транспортом.

Как отметил начальник МРЭО ГИБДД города Изобильного Евгений Маляндра, при покупке автомобиля на вторичном рынке рекомендуется проверить машину на официальном сайте ГИБДД на наличие розыска, запретов и ограничений на предоставление регистрационных действий.

Кроме того, автомобиль может находиться в залоге, причем не только у банков, но и различных финансовых организаций, так что этот параметр надо  проверять особенно тщательно.  Еще один важный пункт – покупка машины исключительно у собственников.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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