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5 окт 2020

В GM прокомментировали китайский клон Корветта C1

В GM прокомментировали китайский клон Корветта C1

В сентябре на автосалоне в Пекине китайский стартап Songsan Motors представил модель SS Dolphin, которая копирует стиль легендарного Chevrolet Corvette C1 образца 1958 года. Теперь в General Motors прокомментировали создание нелегальной реплики

Западные автопроизводители, как правило, внимательно относятся к своей интеллектуальной собственности и пытаются засудить авторов незаконных копий. К примеру, Jaguar Land Rover много лет судился с Landwind за клон Range Rover Evoque. В конечном счете компания выиграла это дело: районный суд Пекина приказал материнской компании Landwind прекратить производство и продажи, а также выплатить компенсацию.

Однако на этот раз правообладатель подошел к проблеме с философской точки зрения. «Они не используют какие-либо из наших товарных знаков или логотипов, а дизайн не идентичен C1», — заявил старший менеджер Chevrolet по связям с общественностью Кевин Келли (Kevin Kelly) в ответ на запрос Carscoops.

На самом деле с последним тезисом сложно не согласиться. SS Dolphin на 300 мм длиннее, у него другие пропорции и формы, а в салоне установлены большие дисплеи. В то же время сложно не заметить, что китайская новинка обыгрывает именно дизайн классического Corvette.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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