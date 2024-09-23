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23 сен 2024

В Госдуме одобрили штрафы за опасное вождение

В Госдуме одобрили штрафы за опасное вождение

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил новый законопроект, согласно которому вводятся штрафы за опасное вождение. Наказание предусматривает штраф до 5 000 рублей или лишение водительских прав сроком на три месяца в случае повторного правонарушения

Напомним, что соответствующие изменения были предложены депутатами Либерально-демократической партии в июне этого года. Законопроект предусматривает создание новой статьи под номером 12.38 (Опасное вождение) в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Сумма штрафа за соответствующее нарушение составит от 3 000 до 5 000 рублей. Если нарушение будет совершено повторно, то водитель будет лишен прав на три месяца.

Однако комитет Госдумы на данный момент не пришел к единогласному решению по санкциям за повторное правонарушение. В правительстве считают лишение прав на три месяца недостаточно суровым, учитывая высокую опасность такого вождения для общественности. Вероятно, данный аспект будет доработан на дальнейшей стадии подготовки инициативы к заседанию Госдумы, которое пройдет 1 октября.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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