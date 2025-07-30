В Госдуме предложили наказывать инспекторов за ошибочные штрафы с камер

В Госдуме обсуждают новый законопроект, способный изменить подход к работе систем видеофиксации нарушений ПДД. Депутат Ярослав Нилов выступил с инициативой ввести административную ответственность для должностных лиц, которые выносят необоснованные штрафы автовладельцам на основании записей с камер

Планируется дополнить КоАП новой статьей 12.35.1, устанавливающей штраф для инспекторов, подписавших постановление без должной проверки. Размер санкции предлагается приравнять к сумме ошибочно выписанного штрафа, но не менее 5 тысяч рублей.

Речь идет о случаях, когда камеры фиксируют чужой автомобиль, транспортное средство едет на эвакуаторе или нарушение формально вызвано технической ошибкой, например, тенью от автомобиля. Как отметил Нилов, сегодня такие ситуации не редкость, и чаще всего водители, получив постановление, не обжалуют его, а просто оплачивают, чтобы избежать долгих разбирательств.

По словам депутата, предлагаемая мера поможет защитить права автомобилистов и заставит сотрудников более ответственно подходить к своей работе. Он также напомнил, что практика видеоштрафов уже неоднократно вызывала общественное недовольство. Достаточно вспомнить попытки ввести наказания за "среднюю скорость", которые ранее удалось отклонить.

