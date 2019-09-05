В Госдуме предложили порезать водителей на ремни

Не смущайтесь, просто депутаты предлагают ввести штраф за использование блокираторов замков ремней безопасности. Сейчас в ПДД прописаны лишь штрафы за езду с не пристегнутым ремнем, однако запрет на использование заглушек никак не регламентируется

С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. За езду с таким устройством парламентарий предложили ввести наказание вплоть до лишения водительских прав. Кроме того, парламентарий предложил ограничить оборот этих устройств. Документ с просьбой внести изменения в ПДД РФ депутат уже направил на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

«Некоторые автовладельцы «оборудуют» такими блокираторами не только водительские замки ремня безопасности, но даже пассажирские места. Не стоит говорить о том, что применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях», — говорится в документе.