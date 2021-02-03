Автомобильный портал Motorpage
3 фев 2021

В Hyundai боятся делать электромобиль с Apple

В Hyundai боятся делать электромобиль с Apple

Опасения вызваны имиджем! Корейский автопроизводитель боится, что после коллаборации с Apple, он потеряет свою индивидуальность и его начнут воспринимать лишь одной из множества частей IT-гиганта

По сведениям агентства Reuters, компании ведут переговоры уже довольно давно – на протяжении трех лет. Причем поговаривают, что Apple воспринимает потенциального партнера не как производителя будущей машины, а как простую компанию-сборщика. Кроме того, есть мнение, что компания идет на сотрудничество с Hyundai отчасти вынуждено, так как у Apple попросту не хватает необходимых мощностей для собственного производства.

Скорее всего, это и беспокоит Hyundai – Apple могут забрать все лавры себе. Опасения небеспочвенны, в особенности, если учитывать тот факт, что сам концерн активно осваивает области электромобилей и автономного управления.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

На выделенные полосы не будут пускать даже ночью

03 февраля 2021

В России вводятся талоны на бензин

03 февраля 2021

Haval запатентовал в России «Первую любовь»

02 февраля 2021
Jeep Wrangler Unlimited 2018 вид сзади

Jeep Gladiator станет гибридом

02 февраля 2021

Nissan показал новый Frontier

02 февраля 2021

Казахстан вступил на порог автомобильного будущего

02 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC40 - volvo xc40 (2018) испытание зимой Тест драйв
02 февраля 2021

Volvo XC40
"Испытание зимой"
KIA Mohave - kia mohave (2020) эволюционный держите шаг
Тест драйв
29 января 2021

KIA Mohave
"Эволюционный держите шаг"
CheryExeed TXL - cheryexeed txl (2020) решающее преимущество
Тест драйв
26 января 2021

CheryExeed TXL
"Решающее преимущество"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 0 3