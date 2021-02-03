В Hyundai боятся делать электромобиль с Apple

Опасения вызваны имиджем! Корейский автопроизводитель боится, что после коллаборации с Apple, он потеряет свою индивидуальность и его начнут воспринимать лишь одной из множества частей IT-гиганта

По сведениям агентства Reuters, компании ведут переговоры уже довольно давно – на протяжении трех лет. Причем поговаривают, что Apple воспринимает потенциального партнера не как производителя будущей машины, а как простую компанию-сборщика. Кроме того, есть мнение, что компания идет на сотрудничество с Hyundai отчасти вынуждено, так как у Apple попросту не хватает необходимых мощностей для собственного производства.

Скорее всего, это и беспокоит Hyundai – Apple могут забрать все лавры себе. Опасения небеспочвенны, в особенности, если учитывать тот факт, что сам концерн активно осваивает области электромобилей и автономного управления.