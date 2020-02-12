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12 фев 2020

В Индии стали воспитывать нервных водителей

В Индии стали воспитывать нервных водителей

В Индии светофорам стали продлевать фазу красного света: когда уровень звука, издаваемого гудками водителей, превышает 85 децибел, обратный отсчет красной фазы начинается снова

Полиции из крупнейшего города Индии, Мумбаи, до такой степени надоели нервные «перегуды» беспокойных водителей, что они установили несколько специальных светофоров. Они, как и другие светофоры, показывают обратный отсчет времени до следующей фазы. Незадолго до перехода к зеленому свету сигналы клаксонов обычно создают пиковую какофонию. Однако громкость этой нечеловеческой «музыки» измеряется специальным микрофоном, подключенным к светофору. И если громкость превышает 85 децибел, обратный отсчет откатывает «красный» на 90 секунд назад, и водители, таким образом, сами увеличивают время ожидания.

Надо отметить, что проблема гудков  распространена и в других странах мира.  Конечно,  водители выпускают пар, однако не отдают себе отчета о том. что это серьезно напрягает окружающих. Собственно,  своими «штрафными» светофорами полиция Мумбаи разработала инновационный способ наказания нетерпеливых водителей: кто гудит — ждет дольше. Пожалуй, остальным странам тоже стоит взять этот способ на вооружение.

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За рулем

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