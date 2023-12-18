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18 дек 2023

В интернет утекли подробности о Xiaomi SU7 до презентации

В интернет утекли подробности о Xiaomi SU7 до презентации

В интернете появились изображения Xiaomi SU7 во время подготовки к презентации. За их публикацию, “энтузиасту” грозит штраф в размере 420 000 долларов в связи с нарушением Соглашения о неразглашении

Презентация Xiaomi SU7 должна состояться уже в этом месяце. Предположительно 27 декабря, поскольку именно в этот день стукнет ровно 1000 дней с момента анонса своего первого автомобиля. SU7 - это спортивный седан, который намерен создать конкуренцию Tesla Model S и Porsche Taycan и как отмечают в компании его главным преимуществом станет более низкая цена. Его габариты составляют 4997/1963/1455 мм., при колесной базе в 3000 мм. На выбор будут предложены колеса размерностью 245/45 R19 и 245/40 R20. 

На самом деле опубликованные фотографии раскрывают немного. Можно заметить раскрытый спойлер над дверцей багажника, новый дизайн колесных дисков (вероятно для топового исполнения) и камеру на B-стойке, которая будет также служить для разблокировки автомобиля по Face ID.

Xiaomi SU7 будет предложен в двух модификация. Переднеприводная версия получит один электромотор мощностью 220 кВт (300 л.с.), а полноприводная дополнительный задний электромотор на 275 кВт (373 л.с.). Максимальная скорость также зависит от комплектации - 210 км/ч для стандартной версии и 265 км/ч для флагмана. Покупателям будут предложены две батареи на выбор емкостями 73,6 кВт*ч или 101 кВт*ч. Запас хода для переднеприводного автомобиля 628 и 668 км в зависимости от батареи. У полноприводного - 750 и 800 соответственно.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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