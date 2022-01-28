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28 янв 2022

В Италии объявили о возрождении бренда Cizeta

В Италии объявили о возрождении бренда Cizeta
Автор фото: фирма-производитель
В восьмидесятых годах у автомобильных фанатов помимо Ferrari Testarossa и Lamborghini Diablo была еще одна икона - Cizeta V16T. Не в пример первым двум Cizeta V16T была штучным продуктом. Тираж не превысил и десяти экземпляров.
Возрождать спорткар будет некий Антонио Манделли – импортер редких спортивных машин. Сеньор Манделли сообщил, что уже выкупил все права на бренд. Более того, в его распоряжении находится прототип спорткара.  Любопытный факт – энтузиаст, прежде чем начать производство, хочет согласовать дизайн новинки с Марчелло Гандини – создателем облика оригинальной модели. В свое время он был крайне недоволен своим творением.
 
Отметим, в новом прочтении Cizeta V16T не будет электрокаром.  Манделли планирует оснастить новинку классическим шестилитровым мотором. Оригинальный спорткар был способен разогнаться до 230 километров в час, а первую сотню он разменивал за четыре с половиной секунда. Вполне возможно новинка будет быстрее своего исторического прототипа, так как Манделли заявил, что мотор будет доработан.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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