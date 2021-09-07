В Израиле разработали свой собственный автомобиль.

Нет, мы сейчас говорим не про реинкарнацию 969-го ЛУАЗа, который в народе прозвали "Еврейским броневиком", а про вполне самостоятельную модель под названием City Transformer 1.

На автосалоне в Мюнхене одноименная компания из Израиля представила свой концепт городского миникара. Его особенность заключается в возможности трансформирования - автомобиль способен уменьшиться до одного метра в ширину - за счет уменьшения ширины колеи. «Наш инновационный продукт, — складывающаяся автомобильная платформа. У нее есть возможность уменьшать ширину колеи. Это позволит водителю оставить автомобиль даже на очень небольшом парковочном месте, где раньше могли находиться только мотоциклы», — подчеркнули в компании.

В остальном перед нами обычный двухместный городской электрокар по типу Renault Twizzy. Автомобиль оснастили оборудовали двумя электромоторами. Мощность каждого из них — 10 лошадиных сил. Запас хода у электрокара — 178 километров. Максимальная скорость автомобиля не превышает восьмидесяти километров в час