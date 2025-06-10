В Японии создали Jeep Cherokee на базе Honda WR-V

Японское тюнинг-ателье DAMD представило необычную модификацию компактного кроссовера Honda WR-V под названием REVERB. Она вдохновлена Jeep Cherokee XJ конца 1980-х

Автомобиль получил квадратную переднюю часть кузова, прямоугольные галогенные фары и решетку радиатора с шестью вертикальными прорезями, как у классического Cherokee. Также можно заметить светодиодные элементы подобные тому, что мы видели у Mercedes G-Class. По бокам появились декоративные деревянные вставки (фирменный атрибут американских универсалов тех лет).

Примечательно, что REVERB также увеличили дорожный просвет на 35 мм и обули во внедорожные шины BF Goodrich All-Terrain. Однако тюнеры решили оставить родной вариатор и передний привод. Стоимость таких доработок – 328 000 иен (примерно 180 000 рублей).