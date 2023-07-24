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24 июл 2023

В Китае дебютировал SAIC Roewe D7 EV

В Китае дебютировал SAIC Roewe D7 EV
Автор фото: фирма-производитель

В ближайшее время начнутся продажи нового электрического седана Roewe D7 EV, который будет производиться дочерней компанией концерна SAIC

Передняя часть автомобиля практически полностью повторяет представленный год назад Nio ET7, но с более обтекаемой формой кузова. Габариты Roewe D7 EV: 4890 х 1872 х 1510 мм, а колесная база - 2810 мм. Как отмечает компания, D7 будет иметь достаточно вместительный багажник объемом 447 л.

Базовую комплектацию D7 EV оснастят одним электромотором на задней оси мощностью 197 л.с., а самая дорогая версия получит электромотор мощностью 211 л.с. Емкость батареи пока не раскрывается, но известно, что запас хода составит 510 и 610 км соответственно. Максимальная скорость в обоих версиях - 170 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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