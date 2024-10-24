В Китае начались предварительные продажи 1547-сильного Xiaomi SU7 Ultra

В Китае теперь можно предзаказать “заряженную” модификацию электромобиля Xiaomi SU7. Она получила наименование Ultra и предварительно оценивается от 800 000 юаней, что примерно эквивалентно 10 800 000 рублей

Автомобиль пережил ряд серьезных технических доработок, о которых подробно станет известно ближе к рыночному дебюту в начале следующего года. В первую очередь, SU7 получил более мощную электрическую силовую установку, состоящую из трех моторов. Их совокупная отдача составляет 1547 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 1,97 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 350 км/ч. Автомобиль комплектуется аккумулятором емкостью 150 кВт*ч. Запас хода пока не известен, но сообщается, что эффективность батареи не падает даже при 20% заряда.

Инженеры серьезно поработали и над аэродинамикой автомобиля. Конечно, трековые прототипы, которые показали ранее, отличаются развитой “юбкой” и крупным антикрылом, но дорожная версия, судя по тизеру, также сможет похвастаться аэродинамическим “оперением”.