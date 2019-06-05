В Китае новым производителям электрокаров ограничат доступ к заводам

Министерство промышленности и информатизации КНР намерено ограничить деятельность стартапов, занимающихся разработкой электрических автомобилей. Из-за большого количества компаний, напомним, что сейчас в стране зарегистрировано более четырехсот производителей электрокаров, в ведомстве опасаются, что бесконтрольный рост их числа может привести к коллапсу

Проект новых правил направлен на компании, которые передают производство электрокаров сторонним фирмам. В документе будут четко определены критерии, когда аутсорсинг будет возможен. Это позволит искусственно ограничить выход на рынок новых игроков и поможет более конкурентоспособным компаниям.

Как сообщают инсайдеры, новые стартапы, которые хотят задействовать производственные мощности других компаний, обязаны будут в течение предшествующих трех лет инвестировать 580 миллионов долларов в исследовательскую деятельность в Китае. Совокупные мировые продажи за два года при этом должны составить 15 тысяч автомобилей. Помимо этого, контракты в рамках новых правил можно будет заключать максимум с двумя заводами. Минимальный срок соглашения — три года, годовой объем производство — не менее 50 тысяч электрокаров.