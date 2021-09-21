В Китае обнаружился самый маленький электромобиль

На одной из популярных торговых площадок обнаружился необычный лот – самый маленький электромобиль. Он же еще оказался и самым дешевым

Отдав свои кровные сто долларов, вы получите будку на колесах. А как иначе назвать транспортное средство длиной в два метра, шириной в метр и высотой, которая не дотягивает даже до полутора метров? Ладно, шутки шутками, но у машины есть полноценный салон, пусть и одноместный. Присутствуют полноценные световые приборы и зеркала заднего вида. Поэтому формально электрокар годится для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Что касается технических характеристик, то в движение автомобильчик приводится скромным моторчиком мощностью в 1.3 лошадиные силы. Учитывая, что вес машины невелик – 230 килограммов, то данный двигатель способен разогнать ее до немыслимых скоростей в 40 километров в час.