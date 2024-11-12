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12 ноя 2024

В Китае представили флагманский седан Jetta VA7

В Китае представили флагманский седан Jetta VA7
Автор фото: фирма-производитель

Марка Jetta, под которой выпускаются перелицованные модели Volkswagen, пополнилась новым седаном VA7. Автомобиль основан на “четырехдверке” Volkswagen Sagitar и позаимствовал у него силовую установку

Дизайн передней части VA7 выполнен в актуальной стилистике марки. Спереди установлена крупная решетка радиатора, наполненная множеством четырехугольных элементов. На бамперах появились Y-образные хромированные вставки. В остальном VA7 от донорского Sagitar ничем внешне не отличается. Точные габариты автомобиля: 4773/1789/1469 мм., при колесной базе в 2731 мм.

Jetta VA7 оснащен 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. В паре с двигателем работает 7-ступенчатый “робот”. Привод - передний. Заявленный разгон до “сотни” - 9,2 с. Максимальная скорость - 200 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
ithome

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