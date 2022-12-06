Автомобильный портал Motorpage
6 дек 2022

В Китае тестируют полноприводную Omoda C5

В Китае тестируют полноприводную Omoda C5

В Китае компания Chery завершает испытания вседорожника Omoda C5 с системой полного привода. С большой долей вероятности этот автомобиль появится и на российском рынке

О последнем пункте говорит портал «Китайские автомобили», заявляя, что на фотографиях, которые сделали шпионы, запечатлен экспортный вариант Omoda. Дело в том, что в Китае эти машины продаются под материнским брендом Chery. На снимках же у кроссоверов стоят логотипы Omoda, а самостоятельность данный бренд получил пока только на российском рынке.

К слову, если российский дебют модели все же состоится, то помимо полного привода кроссовер получит и другой мотор  - 1.6-литровую трубированную рядную «четверку», чья мощность составляет 196 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...

Средняя скорость автомобилей в Москве возросла

06 декабря 2022
Toyota Hilux H2

Представлен водородный Toyota Hilux

06 декабря 2022
Mercedes EQT

Представлен электрический Mercedes EQT

06 декабря 2022

Renault и Nissan не могут договориться о реструктуризации своего альянса

06 декабря 2022

В Россию привезли Suzuki Ignis

05 декабря 2022

Раскрыты комплектации нового ГАЗ «Соболь NN»

05 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом» Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль
Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"

Написано новостей:

3 1 9 8 9