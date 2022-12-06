В Китае тестируют полноприводную Omoda C5

В Китае компания Chery завершает испытания вседорожника Omoda C5 с системой полного привода. С большой долей вероятности этот автомобиль появится и на российском рынке

О последнем пункте говорит портал «Китайские автомобили», заявляя, что на фотографиях, которые сделали шпионы, запечатлен экспортный вариант Omoda. Дело в том, что в Китае эти машины продаются под материнским брендом Chery. На снимках же у кроссоверов стоят логотипы Omoda, а самостоятельность данный бренд получил пока только на российском рынке.

К слову, если российский дебют модели все же состоится, то помимо полного привода кроссовер получит и другой мотор - 1.6-литровую трубированную рядную «четверку», чья мощность составляет 196 лошадиных сил.