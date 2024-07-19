В Китае заметили новый Lynk & Co без камуфляжа

Компания Lynk & Co готовит к дебюту новую модель кроссовера под наименованием Z20. Автомобиль смогли сфотографировать без камуфляжа во время дорожных испытаний в Китае

Пока информации о технических характеристиках автомобиля немного. Известно, что он сконструирован на платформе SEA. Стандартная заднеприводная версия получит один электромотор мощностью 268 л.с., а самая дорогая полноприводная модификация - два электродвигателя суммарной мощностью 422 л.с. Предполагается, что вариант батареи будет один - 66 кВт*ч.

Судя по изображениям, кузов Lynk & Co Z20 оформлен в стиле фастбэк, выделяющийся задней оптикой, интегрированной в спойлер на дверце багажника. Также можно заметить, что кроссовер получил оригинальные колесные диски с необычным узором. В салоне два отдельных экрана мультимедийной системы и “приборки”, две беспроводные зарядки для телефонов и “спортивные” кресла.