В китайском законодательстве прописали ответственность для беспилотников

Автономный транспорт давно тестируется по всему миру, вот только юридическая сторона использования таких машин ни в одной стране не проработана до конца

Да, ни в Европе, ни в США, ни где либо еще на уровне законодательства не прописана мера ответственности за нарушения ПДД для беспилотников. Зато в Китае власти решили этот вопрос. Поправки в закон содержат следующий пункт - если за рулём беспилотника сидит водитель, он всегда будет нести ответственность за инцидент вне зависимости от режима движения машины. Если в автомобиле не было человека, осуществляющего контроль, отвечать станет юридический собственник.

С другой стороны, если произошел какой-либо сбой в ПО ответственность может лечь на производителя автотранспорта - в таком случае право на иск имеет даже владелец беспилотника, который считается потерпевшей стороной, как и остальные пострадавшие (в случае ДТП).