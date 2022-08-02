Автомобильный портал Motorpage
2 авг 2022

В китайском законодательстве прописали ответственность для беспилотников

В китайском законодательстве прописали ответственность для беспилотников

Автономный транспорт давно тестируется по всему миру, вот только юридическая сторона использования таких машин ни в одной стране не проработана до конца

Да, ни в Европе, ни в США, ни где либо еще на уровне законодательства не прописана мера ответственности за нарушения ПДД для беспилотников. Зато в Китае власти решили этот вопрос. Поправки в закон содержат следующий пункт - если за рулём беспилотника сидит водитель, он всегда будет нести ответственность за инцидент вне зависимости от режима движения машины. Если в автомобиле не было человека, осуществляющего контроль, отвечать станет юридический собственник.

С другой стороны, если произошел какой-либо сбой в ПО ответственность может лечь на производителя автотранспорта -  в таком случае право на иск имеет даже владелец беспилотника, который считается потерпевшей стороной, как и остальные пострадавшие (в случае ДТП).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Alfa Romeo Stelvio 2017 вид сзади

У Alfa Romeo появится крупная новинка

01 августа 2022
Mercedes-Benz ML 500 2012 фото в динамике 2

В России отозвали почти сорок тысяч "Мерседесов"

01 августа 2022

В Россию привезут шины из Ирана

01 августа 2022
Ferrari 296 GT3 (2023)

Ferrari представила новый 296 GT3

01 августа 2022

Porsche выставит на торги уникальную модель 911

01 августа 2022
Lexus LF-Z Electrified Concept (2021)

Преемник Lexus LFA получит очень мощный мотор

01 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"
Volkswagen Passat Alltrack - volkswagen passat alltrack (2020) «неутомимый»
Тест драйв
28 июля 2022

Volkswagen Passat Alltrack
"«Неутомимый»"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross (2022) поможет побороть хандру
Тест драйв
24 июля 2022

Citroen C3 Aircross
"Поможет побороть хандру"
Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок
Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"

Написано новостей:

3 1 1 5 0