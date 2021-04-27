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27 апр 2021

В Ливане разработали собственный электромобиль

В Ливане разработали собственный электромобиль

Страны третьего мира стал активно осваивать производство электромобилей. То Латинская Америка трубит на весь свет о колумбийских и бразильских электрокарах, то Ближний восток начинает демонстрировать свои разработки по данному вопросу

Ливан. Чем известна эта страна кроме своих гражданских войн и сравнительно свободных нравов? Сложно ответить на этот вопрос, однако теперь все поменяется – ведь в Ливане появилась своя собственная автомобильная промышленность! Промышленность  - это, конечно, громко сказано, но существует компания EV Electra, которая на днях представила свой первый электрокар – модель Quds Rise.

Кузовные панели автомобиля, выполненные из пластика, крепятся к алюминиевому каркасу.  Вес машины лишь немного превышает тонну, так что спорткар, даже несмотря на скромный 160-сильный мотор,  получился сравнительно динамичным – разгон до сотни занимает пять секунд. Правда, максимальная скорость воображение не поражает – всего лишь 165 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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