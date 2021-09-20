В Lotus запустили продажи нового спорткара Emira

Компания Lotus опубликовала характеристики своего новейшего купе Emira. Автомобиль получился очень быстрым.

На первых порах покупателям будет доступен Lotus Emira c 406-сильным турбо-мотором от Toyota. Данная силовая установка позволит спорткару ускориться до сотни за 4.3 секунды. Эти показатели принадлежат автомобилю с механической трансмиссией. В случае использования автомата – этот результат ухудшается на 0.1 секунды. Что касается максимальной скорости, то она составляет 290 километров в час.

Старт продаж намечен на конец осени текущего года. Уже в 2023 на рынок выйдет Emira с двигателем от Mercedes AMG, которая будет несколько слабее. Мотор будет развивать лишь 360 лошадиных сил.