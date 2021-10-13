В Mercedes анонсировали электрический Майбах

Компания Mercedes-Benz анонсировала новый проект электрического концепта Mercedes-Maybach, который получит название Project Maybach.

Вся машина – один большой секрет и производитель строго соблюдает эмбарго, не раскрывая ни одной детали до презентации, которая состоится первого декабря текущего года. И все же, кое-что интересное о машине рассказать можно. Начать хотя бы с того, что над дизайном электрического флагмана работает лично главный дизайнер Daimler – Горден Вагенер. Впрочем, работает он не один, а в коллаборации с американским модельером Вирджилом Абло - художественного руководителя направления мужской одежды бренда Louis Vuitton и директора лейбла Off-White.

Концептуально автомобиль не будет похож ни на одну другую модель Mercedes-Benz. В компании заявляют, что концепт призван «продемонстрировать возможности дизайна, не ограниченного существующими чертежами и производственными спецификациями». Сами же художники также высказались относительно Project Maybach. Так, например, Абло сообщил, что проект станет перемещением наследия марки в будущее.

Что касается технических характеристик автомобиля, то высказываются предложения относительно применения силовой установки от Mercedes-Benz EQS. Речь идет о 330-сильном электромоторе, который способен разогнать седан до первой сотни за шесть с половиной секунд.