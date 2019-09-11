В Минпромторге прокомментировали повышение ставки утилизационного сбора

С января в России могут вырасти ставки утилизационного сбора. Конечно, официально говорят, что пока этот вопрос лишь обсуждается правительством, однако, уже становится ясно, что рассматриваются лишь детали, ибо само повышение неминуемо

В свою очередь, Денис Мантуров, глава Минпромторга, пояснил, что необходимость повышения ставки утильсбора уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля. «Утилизационный сбор — мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности транспорта и снижение вредного воздействия на окружающую среду от утилизации транспортных средств», — передает слова министра ТАСС.

Также министр заявил, что в некоторых случаях ставки действительно могут увеличиться на 120%, но в стоимости машины доля утильсбора останется в пределах 1,5–2%. К слову, эксперты уже предрекают серьезный рост цен на продаваемые автомобили.