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27 май 2020

В Москве изменился порядок оформления пропусков для водителей

В Москве изменился порядок оформления пропусков для водителей

С 27 мая для передвижения по Москве на любом транспорте действительны только столичные цифровые пропуска

В Москве сегодня, 27 мая, изменился порядок оформления пропусков. Такие меры вводятся в рамках первого этапа смягчения ограничений в столице. Для передвижения по Москве с сегодняшнего дня будут действительны только московские цифровые пропуска. Такое решение принято для упрощения и создания одноканальной системы. Оформленные ранее пропуска Московской области работать в столице больше не будут.

Пропуск для передвижения по городу можно оформить на сайте столичной мэрии или через мобильное приложение. Автомобилисты должны привязать к нему регистрационный номер машины, который автоматически прикрепляется к человеку за рулем. Также оформить пропуск можно, отправив СМС по номеру 7377 или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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