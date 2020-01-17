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17 янв 2020

В Москве могут изменить тарифы на самых загруженных парковках

В Москве могут изменить тарифы на самых загруженных парковках

В РЭУ имени Плеханова предложили точечно корректировать цены на парковку в рамках существующей сетки тарифов на улицах в пределах ТТК. Это должно помочь в борьбе с загруженностью стоянок

«Как в большинстве мировых мегаполисов, мы предлагаем регулярно точечно корректировать тарифы на парковку в пределах существующей сетки тарифов на улицах в границах ТТК. Увеличить долю мест с самым дорогим тарифом (380 рублей в час днем), расширить зону действия дифференцированного тарифа на территории ТТК (50 руб./30 минут, далее — 150 рублей в час)», — цитирует пресс-служба слова экспертов РЭУ им. Плеханова. При этом в университете предлагают снизить тарифы на некоторых улицах, где загруженность стоянок небольшая.

При этом эксперты подчеркнули, что повышенная загруженность парковочного пространства наблюдается не только в центральной части города, а также там, где платных парковок нет. Это объясняется появлением новых точек притяжения, таких как рестораны и торговые центры. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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