В Москве могут изменить тарифы на самых загруженных парковках

В РЭУ имени Плеханова предложили точечно корректировать цены на парковку в рамках существующей сетки тарифов на улицах в пределах ТТК. Это должно помочь в борьбе с загруженностью стоянок

«Как в большинстве мировых мегаполисов, мы предлагаем регулярно точечно корректировать тарифы на парковку в пределах существующей сетки тарифов на улицах в границах ТТК. Увеличить долю мест с самым дорогим тарифом (380 рублей в час днем), расширить зону действия дифференцированного тарифа на территории ТТК (50 руб./30 минут, далее — 150 рублей в час)», — цитирует пресс-служба слова экспертов РЭУ им. Плеханова. При этом в университете предлагают снизить тарифы на некоторых улицах, где загруженность стоянок небольшая.

При этом эксперты подчеркнули, что повышенная загруженность парковочного пространства наблюдается не только в центральной части города, а также там, где платных парковок нет. Это объясняется появлением новых точек притяжения, таких как рестораны и торговые центры.