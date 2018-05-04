Московские власти продолжают реорганизацию дорожного движения в городе и ничего хорошо для водителей они не приносят. Так, изменен режим работы светофоров на 30 перекрестках с тем, чтобы было удобнее пешеходам.

Адреса пешеходных переходов, на которых изменили режим работы светофоров:

— Пушкинская площадь, дом 2 (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Валовая улица — Новокузнецкая улица (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— улица Зацепский Вал — Кожевническая улица (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— улица Молдагуловой, дом 11 (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Федеративный проспект, дом 17 (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— улица Конёнкова — улица Лескова (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Таллинская улица — улица Твардовского (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Новорогожская улица — Ковров переулок (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Перовская улица — Кусковская улица (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Рублевское шоссе — улица Академика Павлова (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Цветной бульвар, дом 18 (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Госпитальная набережная — улица Новая Дорога (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— улица Менжинского — улица Коминтерна (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Смоленская площадь (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Аминьевское шоссе — улица Артамонова (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Изумрудная улица — улица Менжинского (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Бакунинская улица — Балакиревский переулок (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Азовская улица, дом 32 — Балаклавский проспект, дом 20 (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Новослободская улица — улица Палиха (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— Русаковская улица, дома 1 и 2 — улица Гаврикова, дом 3, строение 1 — Краснопрудная улица, дома 13 и 38 — 2-й Красносельский переулок, дом 17 (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Пресненский Вал, дома 9, 24, 26 — Ходынская улица, дом 2 — Большой Тишинский переулок, дома 40 и 43 (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Лялин переулок, дома 5, 7, 8, 10 — Малый Казенный переулок, дом 2 (увеличили продолжительность зеленого сигнала и снизили время ожидания);

— дублер Профсоюзной улицы — станция метро «Теплый Стан» (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Голубинская улица — Тарусская улица (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Селезневская улица — Новосущевская улица (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— Рябиновая улица — Верейская улица (увеличили продолжительность зеленого сигнала);

— улица Авиаторов — улица Щорса (сократили время ожидания зеленого сигнала);

— 3-я Тверская улица — улица Чаянова (увеличили продолжительность зеленого сигнала и снизили время ожидания);

— Ленинградский проспект — Правая Дворцовая аллея (увеличили продолжительность зеленого сигнала и снизили время ожидания);

— Моховая улица — улица Знаменка (сократили время ожидания зеленого сигнала).

Работу светофоров на пешеходных переходах начали регулировать по просьбам жителей в начале апреля 2018 года. Тогда изменения коснулись 22 переходов. На одних светофорах увеличили длительность зеленого сигнала для пешеходов, на других сократили время ожидания, а на остальных установили специальные кнопки, при нажатии на которые загорается зеленый свет.

